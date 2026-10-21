Katowice Auto zostawił na wysepce ronda, odszedł i wpadł do rowu. Miał cztery promile

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

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Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 12.30 w Myszkowie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy, który może znajdować się pod wpływem alkoholu. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna wjechał na rondo, po czym pozostawił samochód na wysepce i odszedł.

Pozostawił samochód na wysepce ronda i poszedł Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, w pobliżu nie zastali jednak kierowcy. Kilkanaście minut później dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który utknął w błocie w rowie melioracyjnym i nie był w stanie z niego się wydostać.

Na miejsce skierowano patrol, który ustalił, że mężczyzna ma związek z wcześniejszym zgłoszeniem dotyczącym samochodu pozostawionego na rondzie.

Miał cztery promile

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 44-latek miał w organizmie cztery promile alkoholu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie.

Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 44-latek został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Teraz odpowie przed sądem.