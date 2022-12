Zerwało się rusztowanie pod remontowanym wiaduktem. Jeden pracownik zginął, drugi ciężko ranny

czytaj dalej

Prezydent Zełenski robi dziś to, co zrobił Winston Churchill w grudniu 1941 roku, wzywając Amerykę do pomocy w walce z tyranią - powiedziała w środę spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi podczas spotkania z prezydentem Ukrainy w Kongresie. Wyraziła też nadzieję, że Kongres uchwali do piątku nowy pakiet środków dla Ukrainy w wysokości 45 miliardów dolarów.