Katowice Zderzenie dwóch ciężarówek na S1. Lądował śmigłowiec LPR

Mysłowice, trasa S1 Źródło: Google Maps

Siedem zastępów straży pożarnej oraz jednostki policji działają na trasie S1 w Mysłowicach na węźle Brzezinka w Mysłowicach. Zderzyły się dwie ciężarówki.

- Poszkodowana jest jedna osoba, była zakleszczona w pojeździe. Została uwolniona przez strażaków i przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR - przekazał TVN24 mł.bryg. mgr Wojciech Chojnowski, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

Na S1 w Mysłowicach zderzyły się dwie ciężarówki Źródło: Śląska Policja

Jedna ciężarówka się zapaliła

Na miejscu działa siedem zastępów PSP. Jezdnia w kierunku Częstochowy jest zablokowana od węzła Dziećkowice do węzła Kosztowy. W kierunku Tychów odbywał się ruch wahadłowy, ale już można przejechać bez przeszkód.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym, jadąc w stronę Łodzi, uderzył w tył naczepy poprzedzającego go pojazdu ciężarowego" - informuje w swoim komunikacie w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Mysłowicach.

Śląska Policja w swoim poście dodaje, że strażacy musieli ugasić jedną z ciężarówek, ponieważ się zapaliła.

"Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin"

- Na miejscu trwają oględziny pojazdów oraz zabezpieczanie śladów. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin - powiedział tvn24.pl asp. Łukasz Paździora oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Jak dodaje, jedna z ciężarówek jest dość mocno uszkodzona i do jej usunięcia z jezdni będzie potrzebny specjalistyczny sprzęt.

