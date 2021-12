Policjant przeszukał dzikie wysypisko w Mysłowicach. Namierzył sprawcę dzięki prowokacji

czytaj dalej

Lex TVN przegłosowane w Sejmie, nowelizacja ustawy została przyjęta i trafi teraz do podpisu do prezydenta. Wcześniej w piątek komisja kultury i środków przekazu zajęła się uchwałą Senatu, który we wrześniu zdecydował się odrzucić lex TVN w całości. Komisja zarekomendowała Sejmowi, by nie zgodził się na to i ponownie uchwalił ustawę anty-TVN. Biuro Legislacyjne przekazało na początku posiedzenia, że Regulamin Sejmu wskazuje na potrzebę poinformowania o zwołaniu komisji trzy dni wcześniej. Ten warunek nie został spełniony. Opozycja podkreślała, że komisja odbyła się nielegalnie. W TVN24 trwa wydanie specjalne.