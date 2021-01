Leżał na ulicy, był bardzo wyziębiony, funkcje życiowe zanikły. "Zadzwoniła i go uratowała"

Około 21.40 we wtorek policja w Mysłowicach odebrała wezwanie od kobiety do leżącego na chodniku przy ulicy Bytomskiej mężczyzny. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, 54-latek był już bardzo wyziębiony.

Telefon do służb ratuje życie

Policjanci przystąpili do reanimacji. Po chwili na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Po kilkudziesięciu minutach wróciły funkcje życiowe u mężczyzny, został on przewieziony do szpitala. Ratownicy przypuszczają, że przeszedł zawał serca.