Karawan potrącił na cmentarzu 80-latkę

Gdy kierujący karawanem cofał, potrącił 80-letnią kobietę. Do wypadku doszło na cmentarzu. Staruszka przewróciła się i doznała urazu głowy.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 10 na cmentarzu przy ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach. - Z ustaleń policjantów wynika, że 55-letni mężczyzna kierujący karawanem, podczas cofania nie zachował należytej ostrożności i potrącił 80-letnią kobietę - mówi Damian Sokołowski, rzecznik mysłowickiej policji. Staruszka przewróciła się i doznała urazu głowy.

Sokołowski: kara będzie zależna od obrażeń kobiety, czy uszkodzenie ciała będzie trwać do siedmiu czy powyżej siedmiu dni.

Pamiętajmy o odblaskach

Z powodu zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym: - Pieszym, odwiedzającym groby bliskich, przypominamy o korzystaniu z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza znajdującego się z lewej strony drogi. Pamiętajmy także o odblaskach. W dużym stopniu poprawiają one naszą widoczność, także w obszarze zabudowanym. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Do kierowców apelujemy o zdjęcie nogi z gazu i bezpieczną, zgodną z przepisami jazdę.