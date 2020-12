Podczas ucieczki uderzył w podporę mostu. 16-letni kierowca wiózł dwóch kolegów: 14-latka i 18-latka

Jechali we trzech, 16-latek siedział za kierownicą. Nie wiadomo, do kogo należy auto. W schowku była amfetamina, którą znaleziono także w mieszkaniu 18-letniego pasażera. Gdy policja próbowała ich zatrzymać, przyspieszyli i uderzyli w filar mostu. W szpitalu są kierowca i 14-letni pasażer.

W niedzielę o 4 nad ranem policja ścigała w Mysłowicach kierowcę renault, który nie zatrzymał się do kontroli. - Na widok policjanta stojącego na drodze i dającego sygnał do zatrzymania czerwonym światłem latarki, kierowca zwolnił, a następnie ominął mundurowego i gwałtownie przyspieszył - relacjonują policjanci.

Kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, wzywające do zatrzymania się. Na ulicy Ziętka stracił panowanie nad samochodem i uderzył w betonową podporę mostu.

Urazy i zarzut

18-latek wyszedł już do domu, ale może trafić do więzienia nawet na trzy lata. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków. W samochodzie, którym jechali chłopcy, a także w mieszkaniu 18-latka policjanci znaleźli amfetaminę. Wciąż ustalają, do kogo należy renault.