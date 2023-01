Brutalny napad na zamkniętym osiedlu. Właściciela domu obezwładnili paralizatorem i skrępowali taśmą, zabrali 800 tysięcy

Do brutalnego rozboju doszło w lipcu 2022 roku w Mysłowicach. Jak opisuje policja, sprawcy w biały dzień weszli do domu jednorodzinnego mieszczącego się na zamkniętym osiedlu i napadli na właściciela. "Przy użyciu paralizatora obezwładnili go i skrępowali taśmą klejącą. Następnie ukradli 800 tysięcy złotych, a także markowe zegarki i biżuterię, powodując w sumie blisko 1,2 miliona złotych strat" - czytamy w komunikacie.

Wytypowany siedział już w więzieniu, między innymi za rozboje

W mieszkaniu podejrzanego znaleźli cenne zegarki, narkotyki, maczety

36-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach. Tam usłyszał zarzuty m.in. za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadanie znacznych ilości środków odurzających, za co Kodeks karny przewiduje od 3 do 12 lat więzienia. Jako recydywiście grozi mu teraz znacznie surowszy wyrok. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, o co wnioskowała prokuratura.