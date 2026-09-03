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Katowice

Tragiczny wypadek na A1. Areszt dla kierowcy

Mateusz Czajka
Martyna Sokołowska
Zespół autorów
Oprac. Mateusz CzajkaOprac. Martyna Sokołowska
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Wypadek na autostradzie A1
Areszt i zarzuty dla kierowcy, który spowodował wypadek na A1. Zginęły w nim cztery osoby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KWP w Katowicach
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Sąd aresztował w czwartek na trzy miesiące kierowcę ciężarówki, zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim cztery osoby, a cztery inne zostały ranne. Dominik D. jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. Z nadesłanej w czwartek opinii toksykologicznej wynika, że w chwili wypadku był pod wpływem klefedronu.

Informację o uwzględnieniu wniosku o aresztowanie podejrzanego przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz. Dodał, że podstawą zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego była grożąca podejrzanemu surowa kara oraz obawa ucieczki i ukrywania się.

Dominik D. odmówił złożenia wyjaśnień przed sądem.

Klefedron w organizmie

Prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, poinformował wcześniej, powołując się na opinię biegłego, że stężenie narkotyku (klefedronu) wykryte w organizmie Dominika D. mogło mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu.

Klatka kluczowa-674748
Dominik D. był kierował pod wpływem klefedronu. Będzie zmiana zarzutu
Źródło: TVN24

Jak podkreśla, te ustalenia mogą skutkować zmianą kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego podejrzanemu oraz zaostrzeniem odpowiedzialności karnej. Ostateczną decyzję w tej sprawie prokurator podejmie po zapoznaniu się z opinią biegłego i pozostałym materiałem dowodowym.

- Kierowca po wypadku chciał się oddalić, przeszedł za bariery na autostradzie. Zatrzymali go robotnicy przebywający na A1 - dodał prokurator Tomasz Ozimek.

Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KWP w Katowicach

Cztery osoby nie żyją

W wypadku na autostradzie A1 pod Mykanowem zginęło czterech pracowników firmy wykonującej prace na drodze, a kolejnych czterech trafiło w stanie ciężkim do szpitali.

W związku z wypadkiem Dominik D. w środę usłyszał zarzuty. Jeden z nich dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, a drugi ukrywania w kabinie pojazdu kart kierowców, wystawionych na nazwiska dwóch innych osób. - Podejrzany przyznał się do sprowadzenia katastrofy i wyjaśnił, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Nie przyznaje się do ukrywania kart innych kierowców - informował w środę prokurator.

Jak doszło do wypadku?

- Do katastrofy doszło w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez niezachowanie należytej ostrożności i najechanie ciągnikiem siodłowym na zaparkowane pojazdy i pracowników wykonujących drogowe prace serwisowe. Następstwem tego była śmierć czterech osób i ciężki uszczerbek na zdrowiu kolejnych czterech pokrzywdzonych - tłumaczył prokurator Tomasz Ozimek.

Źródło: RMF, tvn24.pl, PAP, TVN24
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Tagi:
CzęstochowaAutostrada A1
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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