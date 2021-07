Nad ranem obudzili go policjanci, jest ostatnią osobą, która widziała poszukiwanego Jacka Jaworka

- Nie spodziewałem się, że zostanę obudzony w taki sposób, przez policję, i to przez taką dużą grupę. W pierwszej chwili nie powiedziano mi, o co chodzi. Godzina była po czwartej rano. Dopiero gdy wyjechaliśmy z tej miejscowości, to mi powiedziano, że szukamy Jacka Jaworka i czy jakichś miejsc nie znam, które by go charakteryzowały, do których lubił wracać, do których lubił chodzić, tutaj blisko w okolicy. Pojechaliśmy w dwa, trzy miejsca, ale nie znaleziono go tam. I wtedy też się dowiedziałem, że jestem ostatnią osobą, która z nim miała kontakt przed całym tym makabrycznym zajściem. Dlatego mnie poproszono o pomoc - opowiada pan Tomasz ze wsi Borowce w powiecie częstochowskim, gdzie w nocy 10 lipca od kul zginęła rodzina – 44-letni mężczyzna z żoną i 17-letnim synem. Podejrzany o to morderstwo brat ofiary Jacek Jaworek jest wciąż poszukiwany.