Do wody wskoczyło dwóch. Wypłynął jeden, drugi nie żyje

Tak tonie człowiek Źródło: TVN24 Łódź

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło 18 sierpnia po godzinie 10 przy zbiorniku Morawa.

"Do dyżurnego katowickiej policji wpłynęło zgłoszenie, że do zbiornika Morawa wskoczyło dwóch mężczyzn. Niestety, jeden z nich nie wypłynął na powierzchnię" - informuje katowicka policja.

Tragiczny finał kąpieli w zbiorniku Morawa Źródło: Policja Katowice

Na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe, w tym policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 31-latek został wyciągnięty z wody. Niestety, pomimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz okoliczności tej tragedii.