Do wody wskoczyło dwóch. Wypłynął jeden, drugi nie żyje

Do tragedii doszło 18 sierpnia po godzinie 10 przy zbiorniku Morawa.
"Do dyżurnego katowickiej policji wpłynęło zgłoszenie, że do zbiornika Morawa wskoczyło dwóch mężczyzn. Niestety, jeden z nich nie wypłynął na powierzchnię" - informuje katowicka policja.
Na miejsce skierowano wszystkie służby ratunkowe, w tym policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. 31-latek został wyciągnięty z wody. Niestety, pomimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają teraz okoliczności tej tragedii.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Katowice