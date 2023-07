Redaktor naczelny lokalnego tygodnika o rozmowie z ministrem i jego słowach o "niepotrzebnych mediach"

"Niepotrzebne media"

Oświadczenie Jako redaktor naczelny i prezes bielskiej spółki wydającej dwa lokalne tygodniki, dwa internetowe portale i internetową telewizję, uważam nasze media za niezależne i neutralne politycznie. Tacy zawsze staraliśmy się być, a nasze tygodniki liczą sobie już prawie po 70 lat. Pierwsze wydanie "Głosu Ziemi Cieszyńskiej" ukazało się w 1955 roku, a pierwszy numer „Kroniki Beskidzkiej” ukazał się przed rok później. Napisano w nim między innymi: "Chcemy dać Wam pismo odważne i bojowe, nie mdłe, słodkawe, „imieninową laurkę". W co będzie trzeba – rąbniemy! (…) Centralna władza, czy nawet wojewódzka, rzadko nas dopuszczały do głosu, raczej od święta. Problemy bielskie rozstrzygało się bez nas (zupełnie jakby widok Bielska był lepszy i pełniejszy z Warszawy niż z Bielska)". Od tamtego czasu sporo się zmieniło, ale tamte słowa wydają się ciągle aktualne. Po pierwsze "Kronika Beskidzka" jest niezależną gazetą, wolną od jakichkolwiek zewnętrznych nacisków. Po drugie opisuje wydarzenia z Bielska-Białej i regionu widziane właśnie stąd, z naszej lokalnej perspektywy. Dziennikarze są blisko mieszkańców. Otwieramy łamy na ich problemy i staramy się pomagać w ich rozwiązaniu. Panie pośle, Panie ministrze, Panie Grzegorzu Puda wypowiedziami z Porąbki cofa Pan swoje ugrupowanie do czasów głębokiej komuny. Gdzie funkcja społeczna prasy? Widocznie kompletnie Pan nie rozumie czym jest demokracja! Czy takich mediów chcą też inni posłowie z Pana ugrupowania?

Minister Puda o pomówieniach i "nieczystych zagrywkach"

"Skandaliczna forma nacisku"

- Opowiedział mi o wszystkim. To, co usłyszał od ministra, ten sposób myślenia o mediach, to skandaliczna forma nacisku na gazetę po to, aby była bardziej przyjazna PiS. W dodatku z kontekstu wynikało jeszcze, że jest pomysł, by rząd wspierał gazety samorządowe, wydawane przez urzędy czy ich spółki. To już jest skandal do kwadratu, ponieważ tylko niezależne media są gwarantem jakichkolwiek standardów - mówi Andrzej Andrysiak cytowany przez "Gazetę Wyborczą".