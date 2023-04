Wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, zderzył się z busem. "Brakowało mu snu"

czytaj dalej

Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 pójdą razem do wyborów parlamentarnych. - Zdecydowaliśmy, że to moment, w którym trzeba wkroczyć na wspólną drogę i zbudować coś, na co wielu wyborców czekało - powiedział Szymon Hołownia, lider Polski 2050. - My mamy plan dla Polski. Lepszej, uczciwej, przedsiębiorczej, gospodarnej - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj liderzy ugrupowań mówili, że mogą liczyć już teraz na 15 procent poparcia i mają nadzieję na przekonanie do siebie jeszcze więcej wyborców.