Beczki z farbami i rozpuszczalnikami porzucone na dworcu, w lesie, na stacji paliw

Podejrzany, na posesji ojca miał tego dużo więcej

Sprawą zajęli się policjanci z mikołowskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. Praca operacyjna i analiza dowodów doprowadziła ich do 39-latka. Na posesji w Mikołowie, należącej do jego 65-letniego ojca odkryli 40 pojemników typu mauzer o pojemności 1000 litrów, ponad 80 metalowych beczek o pojemności 200 litrów oraz około 100 beczek z tworzywa sztucznego o pojemności 30 litrów. Łącznie ponad 90 tysięcy litrów, jak się później okazało, odpadów w postaci farb i rozpuszczalników pochodzenia acetonowego służących do produkcji poligraficznej.