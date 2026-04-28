Katowice Zabrał kobiecie auto, siłą wyciągając ją ze środka, porzucił je na torach. Zarzuty dla 27-latka Oprac. Mateusz Czajka |

Siłą wyciągnął kobietę z samochodu i odjechał. Pojazd porzucił na torach Źródło: KPP Mikołów

W niedzielę po godzinie 16 w Łaziskach Górnych doszło do zderzenia pociągu osobowego relacji Katowice - Racibórz z samochodem. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas na skrzynkę Kontakt24.

Okazało się, że samochód na torach zostawił 27-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego. Wcześniej, na ulicy Rybnickiej w Mikołowie, ukradł auto kobiecie, wyciągając ją siłą ze środka.

"Dojechał nim do Łazisk Górnych, gdzie skręcił w ślepą uliczkę kończącą się torami kolejowymi. Próbując przejechać przez torowisko w miejscu do tego nieprzystosowanym, utknął na szynach. Nie mogąc kontynuować dalszej jazdy, opuścił pojazd. W pozostawionego na torowisku Volkswagena uderzył nadjeżdżający pociąg.” - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

27-latek uciekł pieszo w kierunku Tychów. Rozpoczęła się obława, wykorzystano policyjne psy oraz drona z kamerą termowizyjną. Mężczyznę zatrzymano tuż przed północą.

Jak przekazał prokurator rejonowy w Mikołowie Tomasz Rygiel, mężczyzna skrył się w noclegowni w Tychach.

Zarzuty i wniosek o areszt

27-latek usłyszał już zarzut rozboju. Prokuratura bada jednak, czy są podstawy, by postawić mu także zarzuty w związku z pozostawieniem samochodu na torach.

Do sądu trafił wniosek o tymczasowy areszt.

- Jest oczywiście duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, którego dotyczy zarzut. Są też przesłanki szczególne: realne prawdopodobieństwo wymierzenia surowej kary, obawa matactwa procesowego oraz ucieczki i ukrycia się, a także obawa, że ta osoba może popełnić przestępstwo przeciw zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu powszechnemu - powiedział prokurator Tomasz Rygiel.

Motyw działania 27-latka nie jest znany. Prokurator stwierdził, iż jego zachowanie było irracjonalne. Dodał, że mężczyzna i kobieta wcześniej się nie znali.

Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach Źródło: KP PSP w Mikołowie

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

OGLĄDAJ: "Andrzejowi powiedzieli, że przewożą go do innego więzienia". Wypuścili Poczobuta