Kobieta w ciemnym ubraniu leżała na przejściu dla pieszych. Kierowca miał zielone światło, nie usłyszał zarzutów

Policja w Mikołowie od soboty 18 września poszukiwała kierowcy czarnej skody. Okoliczności - fragmenty karoserii i zeznania innych kierowców wskazywały, że taki samochód potrącił śmiertelnie 41-letnią pieszą na drodze krajowej numer 44. Śledczy od początku podawali, że kobieta znajdowała się na przejściu dla pieszych, chociaż nie powinna na nie wchodzić, ponieważ miała czerwone światło. Tym bardziej apelowali do kierowcy czarnej skody, by zgłosił się do nich sam.