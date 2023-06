Fałszywy policjant chciał ukraść 82-latce 33 tysiące, ale ona miała pod ręką prawdziwego wnuczka

Oszust przekonywał przez telefon 82-letnią mieszkankę Mikołowa, że jako policjant prowadzi akcję przeciwko przestępczej grupie, która okrada konta bankowe. Miała mu przekazać 33 tysiące złotych i biżuterię. W porozumieniu z mężem i wnukiem, doprowadzili do zatrzymania 44-latka, który przyszedł do nich po paczkę.

Kryminalni z Mikołowa zatrzymali 44-latka, podejrzanego o to, że wraz z innymi osobami, metodą "na policjanta" usiłował oszukać 82-letnią mieszkankę na 33 tysiące złotych. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy trzymiesięczny areszt.

Babcia, dziadek i wnuk postanowili złapać oszusta

7 czerwca do mieszkanki Mikołowa na numer stacjonarny zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza policji. Przedstawił historię, na którą dało się nabrać wiele osób i przed którą od dawna ostrzega policja. - Powiedział, że prowadzi akcję, która służy rozbiciu grupy przestępczej, okradającej banki - mówi Ewa Sikora, rzeczniczka policji w Mikołowie.

82-latka miała pieniądze w domu, czyli nie były "zagrożone w banku", ale i na to oszuści mają sposób. Rozmówca przekonywał kobietę, że potrzebuje gotówkę na przeprowadzenie akcji.

Kobieta kontynuowała rozmowę, a wnuk pisał babci na kartce, co ma mówić. Zgodziła się przekazać 33 tysięcy złotych i biżuterię, które miała w domu. Odmówiła, by jechać do banku i wypłacić pieniądze z konta. Oszust chciał więcej, ale zgodził się na warunki 82-latki. Umówili się na spotkanie przed jej domem.