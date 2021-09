41-latka śmiertelnie potrącona na pasach. Policja szukała kierowcy, w sprawie zatrzymano 32-latka

Kierowcy, którzy byli świadkami tragicznego wypadku w Mikołowie (woj. śląskie) zeznali, że mieli zielone światło, gdy 41-letnia kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych. Zginęła na miejscu, kierowca odjechał. Policjanci znaleźli wokół pasów odłamki karoserii czarnej skody. We wtorek wieczorem zatrzymali właściciela poszukiwanego samochodu.

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę 18 września po godzinie piątej nad ranem w Mikołowie - w dzielnicy Śmiłowice - na drodze krajowej numer 44, tuż przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej, Górnośląskiej i Jesionowej. To prosty odcinek drogi w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje prędkość do 50 kilometrów na godzinę.