Zderzenie ciężarówki, busa i rowerzystki. Nie żyją dwie osoby
We wtorek przed godziną 15 w Międzybrodziu Żywieckim w gminie Czernichów - na drodze łączącej Oświęcim z Żywcem - doszło do zderzenia samochodu ciężarowego, busa i rowerzystki.
Dwie osoby nie żyją
W wypadku zginęła 31-letnia rowerzystka oraz kierowca ciężarówki. Mężczyzna był zaklinowany w pojeździe, strażacy ewakuowali go z użyciem narzędzi hydraulicznych. Jego życia nie udało się uratować pomimo resuscytacji.
W miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przebadali kierującego busem, nie wymagał on hospitalizacji.
Droga zablokowana
Droga wojewódzka numer 948 jest w tym miejscu nieprzejezdna. Jak powiedział tvn24.pl kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy żywieckiej straży pożarnej, załadowany betonem pojazd ciężarowy w wyniku zdarzenia przewrócił się i blokuje drogę. Doszło też do wycieku oleju.
Młodszy aspirant Bogusław Rosa, rzecznik żywieckiej policji, poinformował nas, że na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny wypadku.
W miejsce wypadku, oprócz policyjnych patroli i śmigłowca LPR, zostało skierowanych pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.