Katowice Zderzenie ciężarówki, busa i rowerzystki. Nie żyją dwie osoby Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Śląska policja po tragicznych wypadkach wydaje Czarny Alert Drogowy (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek przed godziną 15 w Międzybrodziu Żywieckim w gminie Czernichów - na drodze łączącej Oświęcim z Żywcem - doszło do zderzenia samochodu ciężarowego, busa i rowerzystki.

Dwie osoby nie żyją

W wypadku zginęła 31-letnia rowerzystka oraz kierowca ciężarówki. Mężczyzna był zaklinowany w pojeździe, strażacy ewakuowali go z użyciem narzędzi hydraulicznych. Jego życia nie udało się uratować pomimo resuscytacji.

W miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przebadali kierującego busem, nie wymagał on hospitalizacji.

Droga zablokowana

Droga wojewódzka numer 948 jest w tym miejscu nieprzejezdna. Jak powiedział tvn24.pl kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy żywieckiej straży pożarnej, załadowany betonem pojazd ciężarowy w wyniku zdarzenia przewrócił się i blokuje drogę. Doszło też do wycieku oleju.

Młodszy aspirant Bogusław Rosa, rzecznik żywieckiej policji, poinformował nas, że na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny wypadku.

W miejsce wypadku, oprócz policyjnych patroli i śmigłowca LPR, zostało skierowanych pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej i cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 5⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 6⃣ 5⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/roUmyTAhHm — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 14, 2026 Rozwiń