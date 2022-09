Michał Pierończyk został prezydentem Rudy Śląskiej. W drugiej turze wyborów zmierzyli się dwaj wiceprezydenci

Z ponad 100 uprawnionych, zagłosowało niewiele ponad 25 tysięcy mieszkańców

Zgodnie z protokołem Miejskiej Komisji Wyborczej, przy 101 585 uprawnionych, w niedzielę wydano 25 529 kart do głosowania, a z urn wyjęto 25 534 karty (w tym głosy korespondencyjne). Oznacza to, że frekwencja wyniosła 25,1 procent (w pierwszej turze 31,5 procent). Liczba głosów ważnych, oddanych na obu kandydatów, wyniosła 25 251.

Pierończyk: mieszkańcy dostrzegli mnie jako człowieka który przez 12 lat pracował ciężko

- I ta "pierońsko dobra kawa" i żur i te Michałki, które przewijały się jako lajtmotyw tej kampanii - to jest to, co mieszkańcy dostrzegli. Ale dostrzegli przede wszystkim mnie jako człowieka, który przez 12 lat pracował jako zastępca prezydenta miasta, pracował ciężko - może to nie było tak widoczne w pierwszej linii, ale zawsze można było na niego liczyć - ocenił Pierończyk.