"Matador" znaleziony w Argentynie. Ma mieć związek z głośnym porwaniem i zabójstwem
Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Piotr Kuliś, ps. "Matador", podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, został zatrzymany w Argentynie – poinformował w niedzielę argentyński portal Infobae.
Do zatrzymania 42-latka doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu w prowincji Misiones w północno-wschodniej części Argentyny, dokąd poszukiwany próbował wjechać z sąsiedniej Brazylii.
Polak był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd. Według doniesień portalu El Territorio Kuliś przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.
Sprawa zabójstwa Kubaczki będzie wyjaśniona?
Mężczyźnie zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie lub bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników – podały argentyńskie media.
Jak pisała w lipcu br. katowicka "Gazeta Wyborcza", Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 r. Według "GW" zatrzymany w Argentynie mężczyzna miał mieć też związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 r.
Marek Kubaczka został porwany sprzed swojego bloku 19 września 2025 roku. Jak później donosiła Gazeta Wyborcza, ostatecznie jego ciało znaleziono na cmentarzu w Żytnie pod Radomskiem pod koniec listopada w grobie, w którym pochowano inną osobę.