Marsze równości w czterech miastach. "Chcemy, żeby było nas widać"

Marsz równości w Lublinie

W 2018 roku uczestnicy zostali zaatakowani przez kontrmanifestantów. Słychać było wybuchy petard i okrzyki. Były rzucane butelki i kamienie. Po zdarzeniu zatrzymano kilkadziesiąt osób. Rok później również doszło do prób blokowania pochodu. W stosunku do przeciwników marszu policja użyła gazu łzawiącego i armatki wodnej i ponownie zatrzymała kilkadziesiąt osób.

Parada w Katowicach

Organizatorzy zachęcali do pójścia na wybory, do włączania się w działalność polityczną, społeczną, do budowania widoczności w przestrzeni społecznej. Apelowali do polityków, by nie opierali się na zimnych kalkulacjach politycznych, tylko na tym, że reprezentują ludzi, tęczowe rodziny. Żądali zmiany.