Maluchy zdobyły austriacki szczyt. Jadą do Monte Carlo po milion złotych

Ponad 100 osób przemierza Europę małymi fiatami. Do pokonania mają dystans 4 tysięcy kilometrów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w sobotę (8 lipca) dotrą do Monte Carlo. Nietypowa inicjatywa entuzjastów małych fiatów ma na celu zebranie funduszy dla dzieci, będących ofiarami wypadków drogowych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do soboty 35 załóg (ponad 100 osób) przemierzy 7 krajów i dotrze do Monte Carlo. Wśród uczestników wyprawy są mistrzowie kierownicy, w tym znani rajdowcy Longin Bielak i Sobiesław Zasada, obaj po 90.

Wyprawa w słusznej sprawie

- Ponieważ jedziemy do Monte Carlo, które kojarzy się z kasynami, będziemy zbierać milion złotych na pomoc dzieciom. Jedziemy do Monte Carlo po milion dla dzieci - w dniu startu tłumaczył Rafał Sonik, zdobywca dziewięciu Pucharów Świata i ich 14-krotny medalista oraz zwycięzca Rajdu Dakar.

To kolejny taki rajd

W ubiegłym roku 12 fiatów 126p pokonało dystans z Bielska-Białej do Turynu, skąd wywodzi się popularny maluch. Rajd zorganizowała grupa pasjonatów 126Evolution, by przypomnieć o przypadającej 50. rocznicy rozpoczęcia produkcji auta, które zmotoryzowało Polskę. Sukces Wielkiej Wyprawy Maluchów – bo tak nazwano to wydarzenie – skłonił entuzjastów małych fiatów do jej powtórzenia w 2023 roku.