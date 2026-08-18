56 nielegalnych składowisk odpadów, zarzuty już dla 152 osób

Kolejne zatrzymania członków grupy zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: Krajowa Administracja Skarbowa

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KAS poinformowała we wtorek o zatrzymaniu pięciu osób i przeszukaniu kilkudziesięciu lokalizacji. Prowadzono je w pomieszczeniach biurowych, magazynowych, mieszkalnych i pojazdach. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, m.in. faktury VAT, karty przekazania odpadów i umowy handlowe, a także komputery, telefony, dyski i pendrive’y. Zatrzymali pięć osób.

- Na poczet przyszłych kar i grzywien zostały zabezpieczone dwa samochody o łącznej wartości około 100 tysięcy złotych oraz ponad 105 tysięcy złotych, ponad 2,7 tysiąca euro, ponad 1,1 tysiąca dolarów i 200 franków szwajcarskich, a także sześć sztabek złota o wadze 100 i 50 gramów - przekazała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej st.asp. Justyna Pasieczyńska.

Policja i KAS walczą z nielegalnym składowiskami odpadów Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa

Wnioski o areszt

Dodała, że wspólnie z biegłymi zostały przeprowadzone oględziny terenów przemysłowych powiązanych ze spółkami objętymi postępowaniem. Zrobiono tez zdjęcia, pobrano próbki i przeprowadzono nalot fotogrametryczny (przelot drona lub samolotu wyposażonego w profesjonalny aparat lub skaner).

Prokurator nadzorujący postępowanie złożył do sądu wnioski o areszty dla dwóch podejrzanych, które sąd uwzględnił. - Wobec pozostałych trzech podejrzanych prokurator zastosował dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa raz w miesiącu, poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami objętymi postanowieniem - wyjaśniła Pasieczyńska.

56 składowisk w całej Polsce

Jak podkreślają śledczy, sprawa jest w toku, kolejnym osobom stawiane są zarzuty. - Liczba podejrzanych wzrosła, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy. Na dziś 152 osoby mają zarzuty. W sprawie ujawniono dalsze nielegalne składowiska odpadów, w tym również tych niebezpiecznych. Na ten moment to 56 lokalizacji – powiedział w rozmowie z tvn24.pl rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator Michał Binkiewicz

- Te składowiska znajdują się na terenie całej Polski, między innymi na Górnym Śląsku - dodał rzecznik.

Akacja KAS i policji Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa

Hennig-Kloska: sprzątamy Polskę po PiS z nielegalnych składowisk odpadów Źródło: TVN24