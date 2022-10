Małgorzata Marczok z główną nagrodą konkursu Silesia Press. Za reportaż "Schodzimy do piekła" w TVN24 GO

- Dziennikarze po tym, jak na Śląsku ginie górnik, powinni nie tylko pytać, dlaczego - bo wyjaśnienia należą się rodzinom i nam wszystkim - ale też pokazywać, kim byli ci, których dotknęła ta tragedia. Materiał Małgorzaty Marczok łączy te walory w znakomity sposób - ocenił przewodniczący jury konkursu regionalnego Silesia Press Marcin Zasada. Reportaż Małgorzaty Marczok "Schodzimy do piekła" do obejrzenia w TVN24 GO.