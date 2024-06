czytaj dalej

Wojna na Ukrainie i pozycja Ameryki w świecie były głównymi tematami pierwszej debaty kandydatów na prezydenta USA Joe Bidena i Donalda Trumpa w Atlancie. - Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta, takiego, którego Putin by szanował, to nigdy nie najechałby na Ukrainę - powiedział Trump. Dodał, że Biden "zaprowadzi nas do III wojny światowej". - Chcesz wojny? To po prostu pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce, na Węgrzech i wszystkich innych miejscach wzdłuż granicy. Wtedy będziemy mieć wojnę - odparł Joe Biden.