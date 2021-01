"W nocy na cmentarzu zdewastował groby, potem zapukał do domu w sąsiedztwie i pobił mieszkańca"

31-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego zdewastował w nocy sześć grobów w Lubomi, następnie zapukał do nieznajomego mieszkańca i pobił go. Nie umiał logicznie wytłumaczyć, co w ogóle robił na Śląsku - informuje policja.

Około 3.40 w sobotę policja w Wodzisławiu Śląskim dostała zgłoszenie o dewastacji nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Pogrzebieńskiej w pobliskiej Lubomi.

- Gdy policjanci przybyli na miejsce, sprawcy już nie było - mówi Patryk Błasik, rzecznik wodzisławskiej policji. Zastali tylko powyrywane krzyże, porozrzucane kwiaty, pozbijane znicze. W sumie zniszczonych zostało sześć grobów.

Zapukał do domu i pobił mieszkańca

Po chwili policja zaalarmowana została o pobiciu jednego z mieszkańców Lubomi. Został zaatakowany we własnym domu. Jak ustalili policjanci, napastnikiem był ten sam mężczyzna, który zniszczył groby.

- Zapukał i o coś poprosił. Ze względu na porę, właściciel domu zażądał, by tamten opuścił jego posesję. Intruz zaczął go wtedy bić - mówi Błasik.

Według portalu nowiny.pl, pokrzywdzony to 72-latek.. - Wujek spał przy zapalonej lampce, bowiem niedawno stracił bliską osobę. Być może to światło sprowokowało napastnika do tego, że akurat przyszedł do jego domu. Wybudzony nagle ze snu, zaspany wujek otworzył drzwi i wtedy został zaatakowany - opowiedział portalowi pan Zbigniew. Napastnika mieli spłoszyć sąsiedzi, których zbudził hałas na cmentarzu, a potem zaniepokoiła ich nocna wizyta u starszego mieszkańca.

Portal ustalił, że 72-latek miał zostać wielokrotnie uderzony w twarz i trafił do szpitala. Następnego dnia został wypisany do domu, ale czeka go dalsze leczenie.

Wezwani przez mieszkańców policjanci z Gorzyc, obserwując ulice, zauważyli odpowiadającego rysopisowi napastnika mężczyznę i zatrzymali go.

Podejrzanym o zniszczenie grobów i pobicie mieszkańca jest jest 31-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Błasik: - Nie potrafił logicznie wyjaśnić, co robił w Lubomi. Mówił, że zwiedzał okolicę.

Dzisiaj Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zastosował na wniosek prokuratora tymczasowy areszt wobec sprawcy.

Zatrzymany za dewastację cmentarza w Lubomi śląska policja

Autor:mag/gp

Źródło: TVN 24 Katowice