Zderzyli się na prostym odcinku drogi. Jeden kierowca nie żyje, drugi w szpitalu

Rano doszło do zderzenia dwóch samochodów na drodze krajowej numer 11 w Lublińcu. 57-letni kierowca zginął, drugi, młodszy jest w szpitalu. Droga ponad dwie godziny była zablokowana w obu kierunkach.

Droga krajowa nr 11 została we wtorek rano zablokowana w obu kierunkach w Lublińcu. O 6.40 doszło tam do zderzenia osobowych volkswagena z citroenem. To jedna jezdnia, po jednym pasie w każdym kierunku.