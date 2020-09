Płonęła obora z krowami i kozami. Sąsiad ratował zwierzęta, runęła na niego brama

Wykazał się dużą odwagą

Około południa poszkodowany sąsiad pana Mariana został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. - Otrzymaliśmy informację, że jest to pacjent z pożaru z możliwym złamaniem otwartym i oparzeniami drugiego stopnia. Został u nas wstępnie zoperowany i zdiagnozowany, unieruchomiliśmy złamanie. Przygotowujemy się, żeby przekazać go do centrum leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich - mówi Jolanta Majer, kierownik SOR w szpitalu im. NMP w Częstochowie.