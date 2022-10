Po awarii do wodociągu dostały się bakterie coli. Woda z kranu nie nadawała się do picia, mycia zębów, mycia owoców, warzyw, naczyń

czytaj dalej

"Bielmo" to cykl sześciu reportaży pokazujący mechanizmy tuszowania przestępstw seksualnych w Kościele katolickim. O czym opowiadają kolejne odcinki? Do jakich świadków udało się dotrzeć Marcinowi Gutowskiemu? Kto i dlaczego odmówił rozmów? Jak dużo o pedofilii w Kościele wiedział Jan Paweł II i co zrobił, by pomóc ofiarom molestowania przez księży?