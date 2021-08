Liczyli na pracę, podawali dane, wpłacali złotówkę i nieświadomie zaciągali kredyt. 350 oszukanych

W 29 przypadkach udało się w ten sposób zamówić towar o wartości ponad 90 tysięcy złotych, który trafiał bezpośrednio w ręce oszustów - podała w poniedziałek częstochowska komenda. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ zatrzymany w piątek 18-latek na dwa miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Przelew złotówki uruchamiał kredyt

Na trop oszustw wpadli policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, którzy na co dzień zwalczają przestępczość internetową. - To wynik wnikliwej pracy operacyjno-rozpoznawczej śledczych zwalczających cyberprzestępczość i współpracy z jednym z częstochowskich sklepów prowadzących sprzedaż internetową – poinformowała policja.