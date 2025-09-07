"Nie ustąpił pierwszeństwa", zderzył się z autobusem. Są ranni

Lędziny (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w niedzielę, przed godziną 8 w Lędzinach, na skrzyżowaniu ulic Pokoju i Jagiellońskiej.

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 24-letni kierujący samochodem osobowym marki Fiat nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 30-letniemu kierującemu autobusem, w wyniku czego doszło do zdarzenia - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu aspirant Katarzyna Szewczyk.

Dwoje pasażerów autobusu i jedna osoba z samochodu osobowego trafiły do szpitala.

