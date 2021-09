Woda po raz kolejny zalała ich domy i drogę. Mogą dotrzeć tylko strażacy na quadach

Strażacy od środy wypompowują wodę z zalanych piwnic w Lędzinach na Śląsku. Tylko oni - na quadach - mogą dotrzeć do mieszkańców, bo woda stoi także na głównej drodze. Powodem takiej sytuacji jest między innymi niewyjaśnione obniżenie terenu, przez który przepływa rzeka. Wystarczą intensywne opady deszczu i powódź gotowa.

Jak twierdziła w rozmowie z nami mieszkanka Zamkowej, pani Beata, nikt nie dba o rzekę. Wspomniała, że pierwszy raz woda do ich domów wdarła się w 2010 roku. Wtedy rzekę oczyszczono i problem zniknął na kilka lat. Jednak pozostawienie rzeki "samej sobie" doprowadziło do tego, że przed każdą zapowiedzią intensywnych opadów deszczu lędzinianie nie mogą spać spokojnie.

Strażacy w środę obłożyli zagrożone zalaniem domy workami z piaskiem i folią. Pompują wodę., docierając do domostw na quadach - Od wczoraj zeszło 15 centymetrów. Jeszcze trzy domy maja zalane piwnice. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj wypompować wody, bo jest wysoki poziom wód gruntowych. Myślę, że prace potrwają do jutra - mówi Szymon Gniewkowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Intensywne deszcze i obniżony teren

- Rozumiemy sytuację mieszkańców, ich oburzenie i najzwyczajniej w świecie bezsilność wobec zaistniałej sytuacji. Natomiast należy z całą stanowczością zaznaczyć, że wynika to przede wszystkim z intensywności opadów deszczów - mówi Linda Hofman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej "Wody Polskie" w Gliwicach. - Na terenie właśnie gminy Lędziny odnotowaliśmy opad o wysokości 112 milimetrów na metr kwadratowy - dodała. Przy takiej ilości deszczu, jak twierdzi Hofman, potoki, zwłaszcza tak małe, jak Przywra nie są w stanie ich przyjąć.

Według strażaków, problem wynika z obniżenia terenu wokół rzeki. - To obniżenie terenu na razie urząd rozpoznaje. Nie są to szkody górnicze, ponieważ nie ma tutaj eksploatacji górniczej. Co jest przyczyną, ustali urząd miasta - powiedział nam młodszy brygadier Piotr Smeli, dowódca JRG PSP w Tychach