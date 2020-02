W grudniu pobita 28-latka, w styczniu zgwałcona 15-latka. Podejrzany karany i "szczególnie okrutny"

Kilka lat siedział w więzieniu, między innymi za rozboje na kobietach. 30-latek był poszukiwany do odbycia kolejnej kary pozbawienia wolności. Według policji, to on w grudniu miał brutalnie pobić i okraść 28-latkę, a w styczniu pobić i zgwałcić 15-latkę. Został już aresztowany.