W konkluzjach szczytu NATO w Waszyngtonie znalazło się między innymi zobowiązanie do długoterminowego wsparcia Ukrainy. - Uzgodniliśmy dalsze kroki, by zbliżyć Ukrainę do NATO. Będziemy ją wspierać na nieodwracalnej drodze do Sojuszu - powiedział w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.