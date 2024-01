Na rękach przeszedł przez pasy. Jest nagranie. Policja: to się nadaje do "Rankingu Mazura"

Do zdarzenia doszło w ostatni dzień 2023 roku w Łaziskach Górnych. Jeden z kierowców nagrał pieszego, który postanowił dostać się na drugą stronę ulicy po przejściu dla pieszych w nietypowy sposób. Zrobił to "idąc" na rękach.

"Wisienka na torcie"

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy rzeczniczkę policji w Mikołowie. - Jesteśmy w szoku, że się udało, ale analizując dwa główne przepisy ruchu drogowego w zakresie pieszych - artykuł 13 i 14 ustawy prawo o ruchu - pan nie dopuścił się żadnego czynu zabronionego, żadnego wykroczenia - pan nawet zatrzymał się, poczekał, samochody się zatrzymały, a na koniec podziękował kierowcom. Gdyby nie szedł na rękach, to byłby wzorowym pieszym - skomentowała aspirant Ewa Sikora.

I dodała: - To nagranie, to jest absolutnie wisienka na torcie, jeszcze zeszłoroczna i myślę, że tutaj do rankingu Mazura w TVN24 to jest absolutny hit, to jest numer jeden.