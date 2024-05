czytaj dalej

Około 94 procent pacjentów onkologicznych i kardiologicznych, którzy wzięli udział w najnowszym badaniu ankietowym Fundacji To Się Leczy, w przeszłości paliło papierosy. Co więcej, ponad 50 procent nie zerwało z nałogiem nawet po usłyszeniu diagnozy. Tymczasem palenie może zmniejszać efektywność leczenia, przyczynia się także do występowania większej liczby skutków ubocznych i działań niepożądanych.