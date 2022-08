Akcja ratunkowa w kopalni Knurów-Szczygłowice. Szukają zasypanego górnika

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński utwardza swój najtwardszy elektorat, który jest permanentnie straszony Zachodem. On gra na lękach Polaków - powiedział poseł KO Robert Kropiwnicki, odnosząc się do antyeuropejskich i antyniemieckich wypowiedzi polityków PiS: Karola Karskiego i Zdzisława Krasnodębskiego. W opinii posłanki Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus brak reakcji kierownictwa partii "świadczy tylko o tym, że Prawo i Sprawiedliwość popiera to, co mówi i myśli pan Krasnodębski". Wcześniej wypowiedzi europosłów PiS w TVN24 komentowali Roman Imielski z "Gazety Wyborczej" oraz Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego.