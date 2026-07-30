Śląskie Zjechał na chodnik, śmiertelnie potrącił dziewięciolatka. Policja o narkotykach w aucie Oprac. Filip Czekała |

Kuźnica Stara. Auto wypadło z drogi i wjechało w 9-latka na rowerze. Dziecko nie żyje Źródło wideo: klobucka.pl Źródło zdj. gł.: klobucka.pl

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Do tragedii doszło w środę około godziny 19.30. Służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku z udziałem dziecka. Na miejsce skierowano pogotowie ratunkowe, policję, straż pożarną.

- Po dotarciu pierwszego zastępu ustalono, że poszkodowany jest około dziewięcioletni chłopiec. Dziecko nie wykazywało funkcji życiowych. Natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej - przekazuje młodszy brygadier Łukasz Tasarz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

9-latek zmarł w szpitalu Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Strażacy prowadzili reanimację do czasu przyjazdu karetki. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ciężko rannego chłopca do szpitala w Opolu. Tam chłopiec zmarł wskutek odniesionych obrażeń ciała.

Na łuku drogi zjechał na chodnik

- 39-letni kierujący samochodem osobowym BMW, jadąc w Kuźnicy Starej ulicą Kolejową od strony Przystajni, na łuku drogi zjechał na chodnik i potrącił dziewięcioletniego chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu - opisała przebieg wypadku starsza aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. - W pojeździe policjanci znaleźli środki odurzające. Wykonane wstępne testy wykazały, że to narkotyki. Zostaną jeszcze poddane szczegółowej analizie - dodała.

Zatrzymani kierowca i pasażerowie

- W samochodzie, oprócz 39-letniego kierowcy, podróżowali także 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna. Nie odnieśli obrażeń. Badania alkomatem wykazały, że kierujący i pasażerowie byli trzeźwi. Pobrano od nich krew do badań na obecność narkotyków. Wszyscy zostali zatrzymani - przekazała starsza aspirant Joanna Wiącek-Głowacz.

Auto wjechało w dziewięciolatka jadącego na rowerze po chodniku Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Policja zatrzymała podróżujących BMW Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia jeszcze w nocy Źródło zdjęcia: KPP Kłobuck

Czynności prokuratorskie z zatrzymanymi wstępnie zaplanowano na piątek.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 1⃣ wypadku ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 1⃣2⃣0⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/TqIHTsLv0v — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 30, 2026 Rozwiń