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Katowice

Miał zakaz prowadzenia, był po narkotykach. Areszt dla kierowcy po śmiertelnym potrąceniu dziecka

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Auto wjechało w 9-latka jadącego na rowerze po chodniku
Zarzuty dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dziewięciolatka w Kuźnicy Starej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: klobucka.pl
39-letni Jakub Sz., podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Kuźnicy Starej, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Badania wykazały, że w chwili potrącenia dziewięcioletniego rowerzysty był pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna zaledwie miesiąc wcześniej został objęty zakazem prowadzenia pojazdów.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie w piątek przedstawiła Jakubowi Sz. zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

- Przesłuchany przez prokuratora Jakub Sz. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Ponadto prokurator przedstawił mu zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz posiadania i udzielania narkotyków innym osobom - poinformował prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

9-latek zmarł w szpitalu
9-latek zmarł w szpitalu
Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt, motywując go surową karą grożącą podejrzanemu - od 5 do 20 lat więzienia - uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się oraz obawą matactwa z jego strony. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o trzech miesiącach aresztu.

Zjechał na chodnik, śmiertelnie potrącił dziewięciolatka

Jakuba Sz. zatrzymano zaraz po wypadku, do którego doszło w środę około godziny 19 w Kuźnicy Starej (pow. kłobucki).

- 39-letni kierujący samochodem osobowym BMW, jadąc w Kuźnicy Starej ulicą Kolejową od strony Przystajni, na łuku drogi zjechał na chodnik i potrącił dziewięcioletniego chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu - mówiła starszy aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Samochód po rozbiciu ogrodzenia zatrzymał się na posesji.

Policja zatrzymała podróżujących BMW
Policja zatrzymała podróżujących BMW
Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Dziecko reanimowano, wezwano śmigłowiec, który przetransportował dziewięciolatka do szpitala w Opolu. Chłopiec zmarł w nocy ze środy na czwartek w wyniku ciężkich obrażeń.

Kierowca nie był pod wpływem alkoholu. W samochodzie, oprócz 39-letniego kierowcy, podróżowali także 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna. W pojeździe policjanci znaleźli 29 gramów narkotyków. Zlecono badania toksykologiczne kierowcy, ich wynik prokurator otrzymał w piątek.

Auto wjechało w dziewięciolatka jadącego na rowerze po chodniku
Auto wjechało w dziewięciolatka jadącego na rowerze po chodniku
Źródło zdjęcia: klobucka.pl

Jakub Sz. był karany. Ostatnio w tym roku, za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego - motocykla - pod wpływem środków odurzających i ucieczkę przed policją oraz posiadanie amfetaminy. Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz orzekł wobec niego pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyrok uprawomocnił się 1 lipca.

Wcześniej Jakub Sz. był także karany za posiadanie narkotyków i przełożenie tablicy rejestracyjnej z innego pojazdu.

Źródło: tvn24.pl/PAP
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Tagi:
Wypadekdziecko
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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