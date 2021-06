Burmistrz daje 200 złotych za zaszczepienie się

"Jestem emerytem i nikt mi nie płaci za zaszczepienie się"

- Bardzo dobrze, że jest taki dodatek. Pewno, że powinna to być mobilizacja indywidualna, że trzeba. Ale jeśli państwo ma na tyle pieniędzy, że chce w jakiś sposób nagrodzić, to może oni będą mobilizować następne osoby do tego, żeby się zaszczepili – powiedziała nam mieszkanka Kuźni.

- Jestem emerytem i nikt mi nie daje żadnych pieniędzy za to, że wykonuję swój obowiązek. Dla mnie to niepotrzebne – powiedział nam mieszkaniec. - Jest to nasz obowiązek, wspólny – dodał o szczepieniu. - Nie powinno się płacić za coś, co jest obowiązkiem, żeby normalnie żyć, żeby nie bać się, że się zarazimy. A to pracownicy państwowi, nie z prywatnej spółki – zaznaczył.