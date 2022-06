Kupili przez internet kilkaset ton węgla. Właściciel składu opału i jego pracownicy z zarzutami

Proceder polegał na zakładaniu fałszywych kont w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Podejrzani mieli kupować i odbierać opał, posługując się podrobionymi pełnomocnictwami z danymi byłych klientów. Śledczy szacują, że w ten sposób zdobyli co najmniej kilkaset ton węgla. Właściciel składu opału w Małopolsce i jego dwaj pracownicy usłyszeli prokuratorskie zarzuty, do których się przyznali. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Zatrzymani w kopalni, mieli zakładać fałszywe konta na dane byłych klientów

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili, że przy zakupie opału przez małopolską firmę doszło do licznych nieprawidłowości. Podczas odbioru przez pracownika składu opału kolejnej partii zakupionego węgla z terenu jednej ze śląskich kopalni policjanci zatrzymali właściciela składu opału i kierowcę odbierającego węgiel, a w kolejnym dniu dwóch innych pracowników składu.

"Skład opału posiadał w swojej bazie dane personalne dawnych klientów, którymi posłużono się w nieuczciwym procederze. Ponadto pracownicy składu pod pretekstem dostarczenia swoim byłym klientom węgla i nie informując ich, że ich dane posłużyły do zakupu węgla w sklepie internetowym PGG, wyłudzali od nich deklaracje składane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - dokumentu niezbędnego do odbioru węgla z kopalni. Tym sposobem doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem PGG" - opisują śląscy policjanci.