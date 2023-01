Ksiądz Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II, nowym biskupem gliwickim

W komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce poinformowano, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Jana Kopca z posługi biskupa gliwickiego, a mianował na jego zastępcę ks. Sławomira Odera, ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki napisał w liście do biskupa nominata, że z wielką radością przyjął decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Odera biskupem diecezji gliwickiej. "W imieniu Konferencji Episkopatu Polski witam w gronie polskich biskupów i zapraszam do współpracy w ramach licznych gremiów naszej konferencji episkopatu" - czytamy w liście opublikowanym na stronie episkopatu. I dalej: "Cieszy mnie, iż Ojciec Święty Franciszek powołał do pasterskiej służby w diecezji gliwickiej kapłana o głębokim doświadczeniu duchowym i jednocześnie z doskonałą znajomością prawa kanonicznego, cechującego się szczerą miłością do Kościoła w Polsce, a jednocześnie doceniającego piękno różnorodności Kościoła Powszechnego, solidnie zakorzenionego w tradycji Kościoła Świętego, a jednocześnie odważnie i z nadzieją spoglądającego w przyszłość".