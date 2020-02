Kręcił bączki na boisku, staranował dwa radiowozy. Skończył w kajdankach i kasku

Kierowca peugeota urządził sobie tor do driftu na boisku do piłki nożnej. Zniszczył murawę i odjechał. 30 kilometrów dalej peugeot staranował dwa radiowozy. Policja: To ten sam kierowca.

W sobotę około 15.30 mieszkaniec wsi Kruszyna w powiecie częstochowskim nakręcił komórką, jak kierowca peugeota kręci bączki na gminnym boisku do piłki nożnej. - Robił to dziesięć minut. Gdy podszedłem, odjechał - opowiada autor filmu, który chce pozostać anonimowy., Murawa jest zorana, będzie wymagała remontu.

Rajd kierowcy samochodu po boisku Kierowca najpierw "kręcił bączki" na boisku w Kruszynie, niszcząc murawę, potem pojechał zygzakiem 30 kilometrów do Olsztyna, gdzie został zatrzymany. Przed zatrzymanie staranował dwa radiowozy. Pobrano mu krew do badań.

Kilka godzin później policja dostała wezwanie do kierowcy peugeota, który jechał zygzakiem w kierunku Olsztyna pod Częstochową, czyli 30 kilometrów od Kruszyny.

- Policjanci próbowali go zatrzymać. Gdy zajechali mu drogę, staranował dwa radiowozy - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Może stracić prawo jazdy i wolność

Blokada okazała się skuteczna, peugeot dalej nie ruszył. Jak dodaje Chyra-Giereś, kierowca był pobudzony i agresywny, nie można go było zbadać alkomatem. Założono mu kajdanki na ręce i kask na głowę, by nie zrobił krzywdy sobie i policjantom. Pobrano mu także krew do badań.

Mężczyzna ma 27 lat, jest mieszkańcem powiatu częstochowskiego i dotąd nie był notowany. Został dzisiaj doprowadzony do prokuratury, gdzie prawdopodobnie usłyszy zarzuty czynnej napaści na policjanta i nie zatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi nie tylko utrata prawa jazdy, ale także kara więzienia.

Policja ma pewność, że zatrzymany kierowca to ten sam, który zniszczył murawę boiska w Kruszynie. Sprawa zniszczenia została zgłoszona policji w niedzielę rano przez gospodarza boiska - uczniowski klub sportowy. Prawdopodobnie będzie prowadzona osobno - o tym zdecyduje prokuratura.

