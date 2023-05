Wybuch w domu wielorodzinnym, jedna osoba ranna

czytaj dalej

Nową Zelandię we wtorek rano nawiedziły bardzo intensywne opady deszczu. Miejscami doszło do powodzi, podtopień i osuwisk. Według oficjalnych danych, co najmniej jedna osoba jest zaginiona. Służby poszukują nastolatka, który był na wycieczce szkolnej do popularnych jaskiń. Chłopiec został porwany przez wodę powodziową.