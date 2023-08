Twierdził, że znalazł martwego kolegę i pobiegł po pomoc do sąsiada. Odpowie za zabójstwo

Dożywotnie więzienie grozi 25-latkowi, który w gminie Kroczyce koło Zawiercia (woj. śląskie) miał zabić swojego 52-letniego kolegę. Według ustaleń policjantów mężczyzna wszedł do jego domu i kilkukrotnie dźgnął go nożem. 25-latek mówił wcześniej śledczym, że znalazł swojego starszego kolegę nieprzytomnego, po czym pobiegł do najbliższego sąsiada, by wezwać pomoc.

10 sierpnia przed południem dyżurny zawierciańskiej komendy otrzymał informację o nieprzytomnym mężczyźnie, który został znaleziony w jednym z domów w gminie Kroczyce. Na miejscu pojawili się policjanci z kroczyckiego komisariatu oraz załoga karetki pogotowia. 52-latek nie dawał oznak życia, lekarz stwierdził jego zgon.

25-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Wcześniej udawał świadka

Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, zamordowanego znalazł jego 25-letni kolega, który przyszedł go odwiedzić. Pobiegł do najbliższego sąsiada, aby wezwać pomoc. Zmarły miał rany kłute brzucha. Czynności na miejscu przestępstwa, pod nadzorem prokuratora, prowadzili kryminalni z Zawiercia wraz z technikiem kryminalistyki. Do poszukiwań sprawcy zabójstwa dołączyli także policjanci Wydziału Kryminalnego z KWP w Katowicach.

"Tego samego dnia został zatrzymany jeden z obecnych na miejscu w dniu tragedii mężczyzn. Policjanci ustalili, że to właśnie 25-latek przyczynił się do śmierci kolegi. Kilkukrotnie dźgnął go nożem i bił po głowie pięściami" - opisywali policjanci.

Mieszkaniec gminy Kroczyce usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Podejrzany nie był w stanie wytłumaczyć powodu swojego działania. Myszkowski sąd zadecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu nawet kara dożywocia.

