Kradli maszyny budowlane, infrastrukturę kolejową i samochody. "Sprawa ma charakter rozwojowy"
Kryminalni z Sosnowca rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, która działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Zatrzymano siedmiu mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat. W ich ujęciu pomagali m.in. policyjni kontrteroryści.
- Do zatrzymań doszło w kilku lokalizacjach w Zagłębiu Dąbrowskim - przekazała nam oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska.
Szacowane straty od 2023 roku to około 10 milionów złotych. Oprócz zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mężczyznom postawiono zarzuty związane z kradzieżami, kradzieżami z włamaniem, umyślnego paserstwa, a także posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzielania.
"Sprawa ma charakter rozwojowy"
"Łupem mężczyzn padały m.in. maszyny budowlane wraz z osprzętem, elementy infrastruktury kolejowej, elektronarzędzia oraz samochody. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje również, że członkowie grupy prowadzili także działalność związaną z przestępczością narkotykową" - przekazała w komunikacie sosnowiecka policja.
Zabezpieczono ponad 600 gramów środków odurzających, gotówkę, a także przedmioty przypominające broń. Jak informowali funkcjonariusze, część skradzionych rzeczy udało się odzyskać.
"Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań oraz rozszerzenia katalogu zarzutów wobec podejrzanych." - przekazała policja.