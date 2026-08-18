Katowice Miał się założyć ze znajomymi, że przepłynie na drugi brzeg. Nie żyje Oprac. Mateusz Czajka |

Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło w sobotę o 21 Źródło zdj. gł.: KPP w Zawierciu

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37-latek wszedł do zbiornika w sobotę około godziny 19. Zgłoszenie o jego zaginięciu wpłynęło o 21. Ratownicy z Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci oraz strażacy szukali mężczyzny w zbiorniku wodnym w Kostkowicach w powiecie zawierciańskim. W akcji wzięli udział nurkowie ze specjalistycznej jednostki strażaków w Bytomiu, wykorzystano drona z kamerą termowizyjną.

37-latek przed wejściem do wody miał się założyć ze znajomymi, że przepłynie cały zbiornik Źródło zdjęcia: KPP w Zawierciu

37-latek miał założyć się z kolegami

Ciało mężczyzny znaleziono w niedzielę około godziny 10.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-latek założył się ze znajomymi, że przepłynie na drugi brzeg. Grupa osób była pod działaniem alkoholu i z przekazanych przez nich informacji wynikało, że mężczyzna, który chciał przepłynąć akwen, również wcześniej pił alkohol" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

Ciało znaleziono w niedzielę Źródło zdjęcia: KPP w Zawierciu

Trwa ustalanie przyczyn tragedii.

Źródło: Google Maps