Miał się założyć ze znajomymi, że przepłynie na drugi brzeg. Nie żyje
37-latek wszedł do zbiornika w sobotę około godziny 19. Zgłoszenie o jego zaginięciu wpłynęło o 21. Ratownicy z Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci oraz strażacy szukali mężczyzny w zbiorniku wodnym w Kostkowicach w powiecie zawierciańskim. W akcji wzięli udział nurkowie ze specjalistycznej jednostki strażaków w Bytomiu, wykorzystano drona z kamerą termowizyjną.
37-latek miał założyć się z kolegami
Ciało mężczyzny znaleziono w niedzielę około godziny 10.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-latek założył się ze znajomymi, że przepłynie na drugi brzeg. Grupa osób była pod działaniem alkoholu i z przekazanych przez nich informacji wynikało, że mężczyzna, który chciał przepłynąć akwen, również wcześniej pił alkohol" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.
Trwa ustalanie przyczyn tragedii.