Lecieli pięć minut, 17-latek i 58-latek zginęli w wypadku szybowca. Prokuratura wszczęła śledztwo

Rodzice Rishiego Sunaka są z pochodzenia Hindusami, jednak urodzili się w Afryce. On sam przyszedł na świat w Wielkiej Brytanii, a na studiach związał się z córką indyjskiego miliardera. Wszedł do świata biznesu, który kilka lat temu porzucił na rzecz polityki. Choć Sunak nie mówi otwarcie o swoim majątku, media wyceniają go na ponad 700 milionów funtów. Kim jest 42-letni kandydat na stanowisko premiera?