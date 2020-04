DPS zamknięty. W środku 29 chorych kobiet i dwie opiekunki. "Pomoc przyszła bardzo późno"

Dom pomocy społecznej w Koszęcinie został zamknięty po tym, gdy u jednej pensjonariuszki wykryto koronawirusa. W środku zostało 29 kobiet chorych psychicznie i dwie opiekunki. Jedzenie dostarczane było przed budynek. Opiekunki musiały je wnosić i przyrządzać, prócz tego myć, przewijać i doglądać podopieczne. Od soboty do środy wieczorem nikt ich nie zmieniał. Wołały o pomoc, żeby móc się przespać. W czwartek okazało się, że zakażonych jest 17 kobiet.

Dom pomocy społecznej w Koszęcinie (powiat lubliniecki, Śląsk) to całodobowa placówka dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Został zamknięty decyzją sanepidu w weekend, gdy u jednej z pensjonariuszek wykryto koronawirusa.

Jak poinformowała nas rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, w środę pobrano próbki do badań od wszystkich kobiet. - Już wiadomo, że zakażonych jest 17. Czekamy na wyniki badań pozostałych pensjonariuszek - powiedziała nam Kucharzewska.

Dzisiaj rano do placówki przyjechały karetki pogotowia. - Pensjonariuszki, u których testy dały wynik pozytywny,, będą przewiezione do szpitali zakaźnych w Tychach i Raciborzu. Tam lekarz oceni, czy ich stan wymaga hospitalizacji, czy wrócą do ośrodka - dodała Kucharzewska.